Vídeo - Alvo de deboche, Luiz André ganha moto e CNH

Depois de ser exposto em um vídeo da ex-miss Bruna Reis Figueiredo, Luiz André que é entregador do aplicativo Uber Eats, foi surpreendido na manhã desta segunda-feira (28), durante o programa “Pop Show”, na TV Cidade Verde, em Cuiabá.

Luiz foi convidado pelo apresentador Everton Pop, para contar a história do caso, e durante a participação no programa Luiz foi presenteado com uma motocicleta Honda Pop e com uma Carteira Nacional de Habilitação.

Assista ao programa:

Entenda o caso.

Na última quarta-feira (23), a então miss Bruna Reis transitava de carro na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, quando gravou um vídeo debochando do Luiz André por estar realizando entrega de comida em uma bicicleta.

No vídeo publicado na sua rede social, Bruna afirma: “Não acredito heim?! Tá ruim pra mim, tá ruim pra você, tá ruim até pro entregador. Não desmerecendo o trabalho do menino, mas é aí que você vê porque sua comida chega atrasada. A pessoa, além de estar de bicicleta, está em marcha lenta, subir a ladeira”, disse, dando muitas gargalhadas.

Na noite de sexta-feira (25), depois do vídeo gerar uma enorme repercussão nas redes, Bruna Reis teve o título de Miss cassado pela organização do evento.

