Vídeo – Atropelada por ônibus, adolescente escapa da morte

Mauro Silva, com informações do EM.COM.BR

Alecsandra Custódio da Silva, de 16 anos, escapou da morte após ter sido atropelada por um ônibus na terça-feira (27) na cidade de Varginha (MG). A adolescente saía da Praça Getúlio Vargas quando foi surpreendida pelo um coletivo que realizava uma mabobra de ré, o que por muito pouco não gerou uma tragédia.

Conforme imagens captadas por uma câmera de segurança, instaladas em um dos comércios da região, se pode ver o momento do atropelamento. A jovem sai da praça e se prepara para atravessar a rua quando foi atingida pelo veículo que estava dando ré. Com a queda, a garota vai parar embaixo do ônibus, mas o mesmo para antes da roda traseira esquerda atingir Alecsandra.

"Eu estava indo para o Senai e ia atravessar a rua. Esperei porque estava passando muito carro e a faixa era mais embaixo. De repente o ônibus veio de ré e me acertou com tudo. Eu não ouvi apito nem barulho nenhum. O motorista viu minha mochila rolando pelo retrovisor e freou, mas quase a roda chegou em mim", diz a jovem.

Ao conceder entrevista ao EM.COM.BR, a garota disse que ficou em estado de choque e ficou sem reação. O motorista parou e perguntou se ela havia se machucado, porém a adolescente tinha apenas sofrido duas escoriações leves.

"Agora estou mais calma, mas vendo as imagens eu quase morri. Quando contei para minha mãe, ela ficou muito nervosa", afirma.

A mãe de Alecsandra, Sidineia Emilia Custódio Silva, de 47 anos, que é professora, afirmou que levou a filha em uma Unidade da Polícia Militar para registrar uma ocorrência, mas não conseguiram. "O policial disse que nós não tínhamos provas do acidente e por isso não tinha como registrar", diz a mulher.

A mãe da jovem também a levou ao hospital, mas segundo os médicos não hoviam fraturas graves. "Não teve nenhuma fratura. Me senti muito nervosa na hora. Se eu tivesse visto a cena de perto, não sei se aguentaria", diz ela.

Vídeo:

