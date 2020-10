Vídeo: Bandido faz selfie com roupão após furto

Neste sábado (17), um apartamento de um condomínio de luxo foi furtado. O assaltante foi identificado pelas câmeras do prédio e surpreendeu por ter feito selfies no elevador com objetos roubados. O caso aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo. O homem ainda vestia o roupão de uma das vítimas quando deixou o apartamento.

A família que mora no condomínio chegou ao imóvel 10 minutos após o homem ir embora. Foram furtados 15 relógios de pulso, dois óculos de sol, dois passaportes e cédulas de dinheiro.

Câmeras de segurança conseguiram captar sua chegada ao edifício, que fica no bairro da Aviação, e estima-se que o homem passou 30 minutos no apartamento. Ele forçou a entrada no imóvel com uma ferramenta.

A Polícia Civil não sabe como o rapaz tinha conhecimento de que o imóvel estaria vazio naquele momento. O crime foi registrado como furto qualificado e está sob apuração. O homem ainda não foi identificado.

Ao deixar o apartamento, ele encara o espelho do elevador usando um roupão de banho e uma sacola, onde estavam os itens furtados, e faz algumas selfies em seu celular. A família ficou surpresa ao perceber a tranquilidade do rapaz.

Após imagens circularem nas redes sociais, a família foi notificada que outro furto foi realizado no mesmo dia pelo mesmo homem, em um condomínio no bairro Canto do Forte. Ele foi captado por câmeras neste outro edifício forçando a entrada no prédio, saindo pouco tempo depois com itens roubados.

