Vídeo - “Bíblia e oração”, diz Marcelo Rossi após empurrão

Enquanto celebrava uma missa, o padre Marcelo Rossi, de 52 anos, foi empurrado por uma mulher do altar na Comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP) no último domingo (14). Mesmo com a agressão o sacerdote não registrou o boletim de ocorrência dizendo que a melhor solução para o ocorrido é a Bíblia e oração.

Em um vídeo publicado na manhã desta segunda-feira (15) no Youtube, Rossi disse que não vai representar queixa contra a agressora, mesmo assim o caso segue sob investigação da Polícia Civil como lesão corporal à partir de uma representação da Canção Nova. “Hoje eu fiz um bo, que bo? Bíblia e oração. Esse é o melhor boletim de ocorrência e a delegacia é a capela”, disse o padre.

Caso

Marcelo Rossi estava celebrando uma missa na Canção Nova no domingo quando uma mulher furou a segurança do local e o empurrou do altar de uma altura de 1,80 metro. Rossi foi socorrido por uma equipe médica do local, mas depois do atendimento ele seguiu com a celebração.

Na delegacia a autora da agressão foi ouvida, segundo a Polícia Civil, ela apresentava um quadro de confusão mental e alegou sofrer de transtorno bipolar. O delegado responsável pelo caso, Daniel Castro, disse que a autora da agressão queria apenas se aproximar e conversar com o padre.

À impressa, a mulher disse que o problema era “entre ele e eu”. Por meio de nota, a Canção Nova lamentou o fato que envolveu o padre durante a missa.

