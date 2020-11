Vídeo: Briga entre cabos eleitorais

Da redação com informações do CM7

No último sábado (7), uma confusão entre cabos eleitorais por causa de candidatos a vereadores deu o que falar nas redes sociais. A briga aconteceu em Manaus.

Nas imagens é possível ver as pessoas umas atacando as outras, algumas utilizam as bandeiras com a imagem e número dos candidatos.

Até mesmo aqueles que estão fantasiados de mascote do candidato, entram na briga. Enquanto a confusão acontece, as pessoas gravam as brigas entre os cabos eleitorais.

