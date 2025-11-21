Menu
Vídeo: Cachorro invade pista e fecha aeroporto de Congonhas

Segundo a Aena, um voo teve de ser alternado, mas não houve partidas nem chegadas canceladas

21 novembro 2025 - 09h10Sarah Chaves

O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi fechado na manhã desta sexta-feira (21). O motivo? Um cachorro invadiu a pista de pousos e decolagens, causando a suspensão das operações das 6h03 às 6h30.

Segundo a concessionária Aena, que administra o local, um voo teve de ser alternado. O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do animal.

De acordo com a concessionária, não houve partidas nem chegadas canceladas.

Esse é o segundo dia que o aeroporto enfrenta intercorrência, na quinta-feira (20), o local ficou cerca de 36 minutos com as operações suspensas, entre 7h39 e 8h16, em razão de um vazamento de combustível na pista de decolagem.

Durante este período, duas partidas foram canceladas e sete chegadas foram alternados para outros aeroportos.
Em nota, a concessionária Aena afirma que as equipes do aeroporto atuaram para a limpeza e liberação total das operação.

 

