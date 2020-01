Vídeo – Casa desaba e é arrastada por enchente

Mauro Silva, com informações da Rede TV

Uma casa foi arrastada pela enchente que atingiu a cidade de Raul Soares, em Minas Gerais, neste domingo (26). Um vídeo mostra o instante que o imóvel desaba e desaparece na correnteza causada pelas fortes chuvas que ocorrem no Estado nos últimos dias.

O morador da casa, Thiago dos Santos, de 31 anos, disse ao jornal mineiro O Tempo, que lá moravam sua mulher dele, o filho do casal de 5 anos, e os sogros. Ninguém se feriu, pis todos foram retirados do local no sábado (25).

Thiago disse que ficou em sua casa na esperança que o nível da água iria baixar, mas quando o nível atingiu o segundo andar, odne ele estava, os policiais militares o resgataram com um barco.

"Quando percebi que não tinha mais jeito, fui para o telhado e fiquei esperando pelo resgate. Alguns amigos meus chamaram a PM, e eu fui resgatado. Fiquei meio tenso, mas sabia que daria certo", comenta o morador, que afirma ter perdido tudo por causa da enchente.

Estado de emergência

A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou 45 mortes pela chuva no estado desde a sexta-feira (24). Segundo o mais recente boletim, divulgado na manhã desta segunda-feira (26), o número pode aumentar.

Ainda conforme o ógão, 18 pessoas ainda seguem desaparecidas. Até este domingo, a Defesa Civil registrava 2.557 desabrigados e 12.560 desalojados. A cidade com mais mortes confirmadas é Belo Horizonte: 13.

O governo de Minas Gerais decretou, nesta segunda-feira (27), estado de emergência em 101 municípios.

Deixe seu Comentário

Leia Também