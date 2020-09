Vídeo: Casal de ladrões apanham de moradores durante tentativa de roubo

Brenda Assis, com informações Recôncavo News

Um casal de assaltantes levou uma surra com pedaços de madeira e até banho com jato de água, durante uma tentativa de assalto frustrada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

A ação foi gravada por câmeras de segurança de uma casa próxima. Os assaltantes chegaram em uma moto e pararam perto da calçada. O homem desce da moto enquanto a mulher fica na garupa esperando o comparsa. Passam-se alguns segundos e o suspeito aparece correndo, sendo perseguido por um morador do local. A vítima, que quase teve o celular roubado, segura um pedaço de madeira.

O suspeito ainda sobe na motocicleta e atira algo contra a vítima, que recebe ajuda de outros dois moradores. Revoltado, o homem acaba dando uma paulada na motocicleta. O casal cai na calçada e um idoso que estava lavando o pátio, joga um jato de água nos bandidos.

O casal foge para lados opostos e a motocicleta fica jogada na via pública. Assista:

