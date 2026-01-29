Menu
Brasil

Vídeo: Fuga com lulu-da-pomerânia termina na delegacia

O suspeito foi preso após furtar o cachorro e vendê-lo em Ceilândia

29 janeiro 2026 - 17h54Sarah Chaves, com CNN
Fluffy foi devolvido à família após a ação Fluffy foi devolvido à família após a ação  

O cão Fluffy, da raça spitz alemão, conhecido como lulu-da-pomerânia, voltou para a família, após ter sido furtado de dentro da própria residência, no Lago Norte, no Distrito Federal. Um homem de 55 anos foi preso suspeito do crime.

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram o momento em que o suspeito escala o portão da casa, já com o cachorro nos braços, e foge caminhando pela rua logo em seguida.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após o furto, o homem chegou a vender o animal a um morador de Ceilândia. Com a denúncia, os policiais iniciaram diligências, localizaram o comprador e encontraram o cão em sua posse. Fluffy foi recuperado e devolvido imediatamente aos tutores.

Ainda no mesmo dia, o autor do furto foi identificado, localizado e preso em flagrante. De acordo com a PCDF, ele deverá responder pelo crime de furto qualificado.

 

