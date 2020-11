Vídeo: índios pisoteiam motorista morto para saquear caminhão acidentado

Da redação, com informações do G1

Marcos Cruz, 27 anos, morreu em acidente entre a van que ele conduzia e um caminhão que transportava itens automotivos na tarde desta quarta-feira (11), na BR-277, em Nova Laranjeiras - Paraná.

De acordo com informações do G1, os dois veículos bateram de frente por volta das 16h, no km 473. No trecho existe uma comunidade indígena, segundo a polícia.

Por causa da batida, a pista precisou ser interditada nos dois sentidos. A PRF informou que precisou acionar reforço pois alguns indígenas que estavam no local começaram a saquear a carga de um dos veículos. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver os indígenas quase pisoteado o motorista morto.

A equipe da Polícia Rodoviária Feral (PRF), tenta impedir a ação dos índios, mas sem sucesso. Os populares conseguiram abrir o caminhão e pegar os produtos.

A polícia informou que, após o acidente, quatro homens acabaram presos por saque de carga. O acidente envolveu uma van e um caminhão que transportava itens automotivos.

