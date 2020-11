Vídeo: Moradora de rua come cérebro de homem morto depois de acidente

Depois de um acidente envolvendo uma moto e um ônibus, uma moradora de rua surpreendeu testemunhas em São Paulo. Instantes após o veículo atropelar um homem, uma mulher, em situação de rua, entrou sob o ônibus para comer o cérebro do rapaz que teve cabeça esmagada pelo transporte. O caso aconteceu no último sábado (7), em plena luz do dia, no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista.

A vítima do acidente era um homem que estava na garupa de um motoboy no momento da colisão. Ele teve sua cabeça esmagada pelo transporte e, naturalmente, faleceu na hora.

A moradora de rua não foi identificada pelas autoridades que atenderam a ocorrência e nem pelos repórteres do local. Por motivos ainda desconhecidos, ela entrou debaixo do ônibus e começou a praticar ato de canibalismo, comendo o cérebro do homem.

Haviam curiosos gravando a mulher enquanto ela devorava os restos mortais do homem. Diante da cena, policiais militares tentaram remover a moradora de rua, que se recusou a sair e só parou com o ato depois de ser atingida por spray de pimenta e desmaiar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem filma a cena, tentando fazer a “canibal” para com a atitude.

