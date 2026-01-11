Vídeo: Moradores registram passagem de tornado que atingiu mais de 300 casas no Paraná

Um tornado atingiu o bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no fim da tarde de sábado (10), causando danos estruturais, destelhamentos e queda de árvores. A passagem do fenômeno foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e deixou moradores assustados.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 350 residências foram atingidas, afetando aproximadamente 1.200 pessoas. Para auxiliar na recuperação dos imóveis, o órgão enviou 2,6 mil telhas às famílias neste domingo (11).

Vídeos feitos por moradores mostram a formação da nuvem em funil e a força dos ventos, que arrancaram telhados, derrubaram árvores e danificaram a rede elétrica, deixando trechos da região sem energia. As imagens circularam nas redes sociais e serviram de alerta para o risco iminente.

Equipes da Defesa Civil, manutenção e outros órgãos atuaram de forma integrada para liberar vias, restabelecer serviços essenciais e prestar apoio aos atingidos. Técnicos seguem analisando os dados para determinar a intensidade do tornado conforme a escala meteorológica. As autoridades reforçam a orientação para cautela, diante da previsão de novos temporais na região.

