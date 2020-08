Vídeo: motoboy sofre ofensas racistas em condomínio

Marcos Tenório, com informações do G1

Um motoboy sofreu agressões verbais e racismo por parte de um morador de um condomínio de casas em Valinhos (SP). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem ofende o profissional e diz que ele tem "inveja disso aqui", apontando para a própria pele.

O motoboy registrou um boletim de ocorrência para denunciar as agressões e o crime de racismo. O caso aconteceu no dia 31 de julho e as imagens começaram a circular na internet nesta sexta-feira (7). Na ocasião, a Guarda Municipal foi chamada e encaminhou todos para a Delegacia de Valinhos. O condomínio fica no bairro Chácaras Silvania.

Durante a discussão, o rapaz ainda ofende o entregador, o chamando de "semianalfabeto"; repete que ele tem inveja da vida que as pessoas que moram no condomínio dele têm; e diz que o profissional não tem onde morar nem "nunca vai ter" nada do que ele estava mencionando.

Segundo o motoboy,essa foi a segunda vez que ele foi fazer uma entrega na casa. O rapaz afirmou que na primeira vez o homem já havia sido grosseiro por ele não ter achado o endereço da residência. Na segunda vez quando aconteceram as ofensas racistas, o profissional disse que a confusão começou por um problema no interfone do condomínio.

O caso viralizou nas redes sociais e é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira. Veja outros momentos da agressão no vídeo abaixo.

