Vídeo: Motorista em alta velocidade tenta ultrapassagem, perde o controle e acaba capotando

Marcos Tenório, com informações da CNN Brasil

Dois carros colidiram e capotaram na Radial Leste em São Paulo, entre os trechos da rua Vilela e rua Itapura, no Tatuapé, o caso aconteceu no início da manhã do último domingo (23).

Imagens gravadas em um véiculo que vinha atrás, mostram um veículo Volkswagem Up vermelho em alta velocidade tentar ultrapassar os veículos à sua esquerda, pela faixa da direita.

Com a manobra, ele acaba colidindo com um carro que está na segunda pista, os dois batem lateralmente, e acabam batendo contra uma árvore em seguida capotando.

De acordo com a CBN Brasil, apenas uma pessoa ficou levemente ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações para qual unidade de saúde ela foi levada.

Vídeo impactante registra o momento em que um carro atravessa a pista na Radial Leste, em São Paulo, e provoca acidente. Assista: pic.twitter.com/JzMEfVNdMn — CNN Brasil (@CNNBrasil) August 24, 2020

