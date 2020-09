Vídeo: Novas imagens mostram Pedro e amigos provocando naja no DF

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Três novos vídeos mostram o estudante de medicina veterinária,Pedro Henrique Krambeck suspeito de tráfico de animais exóticos no Distrito Federal interagindo livremente e provocando a naja que o picou.

Nas imagens, um amigo de Pedro provoca a serpente, que aparece solta em uma das filmagens. A cobra chega a dar o bote, mas não alcança o rapaz.

O site Metrópoles teve acesso aos vídeos no mesmo dia em que a Justiça do DF aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e, a partir de agora, Pedro, a mãe do jovem, Rose Meire dos Santos Lehmkuhl, o padrasto, o coronel da PMDF Eduardo Condi e o também estudante de medicina veterinária Gabriel Ribeiro, amigo de Pedro, viram réus no Caso Naja.

Os quatro responderão por três crimes: associação criminosa, venda e criação de animais sem licença e maus-tratos contra animais. Rose Meire, Clóvis e Gabriel Ribeiro também responderão por fraude processual e corrupção de menores.

Em um dos vídeos, Pedro provoca a serpente, que está dentro de uma caixa plástica, onde era mantida em cativeiro. Com um objeto comprido, ele cutuca o animal, por um buraco na “gaiola”.

Confira os vídeos:

