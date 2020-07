Vídeo: o susto na família de Leonardo e o final feliz

No início da semana passada, o cantor Leonardo e sua família tomaram um “baita susto”. Dois de seus filhos, um sobrinho e o motorista sofreram acidente de carro na terça-feira (29), no caminho da Fazenda Talismã, em Goiás.

O próprio cantor contou como o acidente aconteceu. Segundo ele, a estrada estava boa, mas as pontes são feitas de madeira antiga e o motorista, acostumado a dirigir na cidade, não conhecia a estrada. “Foi direto na poeira dos caminhões que estavam passando (...) e caiu dentro do córrego”, disse.

Leonardo disse que, por sorte, o córrego onde o veículo caiu não estava cheio e a queda foi de aproximadamente dez metros. Alguns caminhoneiros que passavam pelo local ajudaram a socorrer as vítimas.

Os filhos do cantor, Matheus e João Guilherme, o motorista Dito não tiveram muitos ferimentos e, somente o sobrinho de Leonardo, Leandrinho, teve uma luxação no pulso. Veja o vídeo do momento em que as vítimas eram socorridas.

Deixe seu Comentário

Leia Também