Vídeo: Policial de folga se desentende com flanelinha que acaba morto a tiros

Câmeras de segurança e uma testemunham registraram o momento em que um flanelinha é alvo de tiros de um policial de folga, após uma discussão ocorrida atrás do Madureira Shopping, na zona norte do Rio



As imagens mostram o momento em que o policial discute com o guardador de carros. Durante a abordagem, o flanelinha saca um objeto que, segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, era uma réplica de arma de fogo.



O policial, então, se abriga atrás de um veículo enquanto o homem se aproxima. Em seguida, o agente realiza ao menos três disparos, atingindo o flanelinha, que morreu no local.



Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados e encontraram o homem já sem vida. De acordo com a corporação, o policial envolvido na ocorrência se apresentou à equipe e relatou ter sido ameaçado. A réplica de arma foi apreendida.

O militar também compareceu à 29ª DP (Madureira) para registrar a ocorrência, mas as investigações serão conduzidas pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

