Vídeo - Programa Silvio Santos vira alvo de investigação

Joilson Francelino, com informações do UOL

O concurso do Programa Silvio Santos, onde crianças foram expostas à avaliação de jurados e platéia usando trajes de banho, virou alvo de dois inquéritos abertos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Promotoria de Justiça de Osasco, São Paulo.

A competição exibida pelo SBT em 22 de setembro será investigada por suposta sexualização de crianças. No concurso, cinco meninas com idade entre 7 e 8 anos de idade, foram avaliadas por seus atributos físicos. As garotas usavam fantasias, maiôs e vestidos de gala. A platéia votava em sua preferida através de um sistema eletrônico e elas também recebiam comentários dos jurados.

A assessoria de imprensa e o departamento jurídico do SBT foram procurados para comentar a abertura dos inquéritos, mas ainda não se manifestou.

Pela Constituição Brasileira, o trabalho artístico infantil é proibido para menores de 16 anos. Só é autorizado em situações excecpcionais, desde que amparado previamente por alvará judicial e observadas certas condições de natureza protetiva.

Veja o programa:

