Brasil

Vídeo: Queda de raio deixa feridos durante ato liderado por Nikolas Ferreira em Brasília

Ao menos 13 pessoas precisaram de atendimento médico após descarga elétrica em meio à chuva

25 janeiro 2026 - 14h10Sarah Chaves, com UOL
Foto: Felipe Pereira/UOLFoto: Felipe Pereira/UOL  

Ao menos 13 pessoas precisaram de atendimento médico após serem atingidas indiretamente por uma descarga elétrica durante um ato político realizado neste domingo (25), em Brasília. O incidente ocorreu na Praça do Cruzeiro, durante uma forte chuva, e causou pânico entre os participantes do evento convocado pelo deputado Nikolas Ferreira.

Segundo relatos de testemunhas, um raio caiu nas proximidades do local, provocando choques elétricos que fizeram diversas pessoas caírem no chão, algumas desacordadas. Algumas vítimas chegaram a ser carregadas nos braços até a única ambulância disponível, que acabou cercada por manifestantes sentados ou deitados, muitos em estado de desorientação e choque.

Do carro de som, organizadores pediam repetidamente que o público se afastasse das grades metálicas, após o anúncio de que havia pessoas feridas por choques elétricos. Por orientação do Corpo de Bombeiros, um guindaste que sustentava uma grande bandeira do Brasil foi baixado, devido ao risco de novas descargas.

Tendas de atendimento emergencial foram montadas no Memorial JK. De acordo com os bombeiros, algumas vítimas apresentavam batimentos cardíacos reduzidos, dormência e sinais claros de choque. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte e ao Hospital de Base do Distrito Federal, que confirmou o recebimento de 13 pessoas.

Apesar do susto, a organização decidiu manter o ato. Parte do público deixou o local. Segundo a deputada Bia Kicis, uma das organizadoras, não houve registro de feridos graves.

