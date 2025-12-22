Menu
Vídeo: Roubo em alto-mar: casal é abordado e agredido no litoral de São Paulo

A Polícia Militar informou que equipes da unidade trabalham para identificar e prender os suspeitos

22 dezembro 2025 - 19h00
Provando que nem na água há segurança, um casal que passeava de caiaque no mar de São Vicente, no litoral de São Paulo foi vítima de um assalto no domingo (21). A ação foi flagrada por testemunhas e compartilhada nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver diversas crianças brincando na beira da praia, enquanto o casal é rendido mais ao fundo. Os suspeitos levam os remos utilizados no caiaque, mas em determinado momento, um dos criminosos chega a atingir a cabeça de uma das vítimas com o objeto.

Em seguida, a dupla se afasta do casal levando os remos, mas pouco depois abandona os itens no mar e foge do local.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da unidade trabalham para identificar e prender os suspeitos, além de recuperar os objetos roubados. Ainda de acordo com a corporação, desde o último dia 15, todo o litoral paulista conta com policiamento reforçado.

 

