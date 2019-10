Vídeo - "Se é minha filha, eu te comia na porrada", diz Jojo Todynho a MC Gui

A cantora Jojo TodYnho ficou revoltada depois que soube do caso de bullying praticado pelo MC Gui contra uma menina com câncer, em um trem a caminho de um dos parques da Disney, nos Estados Unidos.

Jojo Todynho se mostrou indignada com toda a situação e xingou o funkeiro. “Não trava comentário não, sustenta a sua graçainha. Ridículo, babaca, pau no c*, isso que você é… escroto! Tenha respeito pelos outros. Se é com a filha minha eu tinha te comido na porrada, tinha dado um tapa dentro da sua cara, ridículo!”, disparou a cantora.

Jojo disse que iria comentar publicamente em um clique do artista, mas que ao chegar em seu perfil no Instagram, deu de cara com o campo de comentários travados. A artista então gravou vídeos nos Stories, xingando o MC de 21 anos de idade.

Assista o desabafo da artista:

Jantou, Jojo? Jojo Todinho faz stories no Instagram escancarando a falta de empatia e respeito do MC Gui com uma garotinha. Este é o tweet! pic.twitter.com/jnGP5NbTS0 — POPTime (@siteptbr) 22 de outubro de 2019

