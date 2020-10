Vídeo: “Boi é o bombeiro do Pantanal”, diz ministra da Agricultura

Nesta sexta-feira (9), a ministra da Agricutura, Tereza Cristina, afirmou durante audiência no Senado que o boi é o "bombeiro do Pantanal" e o número de queimadas poderia ser “até menor” se houvesse mais gado.

“O boi é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, que foi feita a troca. É ele que come essa massa para não deixar como este ano nós tivemos. Com a seca, a água do subsolo também baixou os níveis. Essa massa virou um material altamente combustível", completou Tereza Cristina.

As queimadas no Pantanal neste ano são consideradas as piores em décadas. Cerca de 15% da área do bioma já foi consumida pelo fogo até agora.

Greenpeace rebate argumentação da ministra

A gestora ambiental do Greenpeace, Cristiane Mazzetti, afirmou, em nota, que "falar em boi bombeiro para justificar tamanha crise é equivocado". "Além do efetivo bovino ter crescido no bioma, isso desvia o foco dos reais responsáveis pela situação", disse. Segundo Mazzetti, medidas efetivas de combate e prevenção aos incêndios não foram tomadas mesmo diante de um cenário já previsto de seca severa. Ela diz que essas medidas eram necessárias desde o primeiro semestre. "Se não tivesse ocorrido um desmonte da gestão ambiental no Brasil, a situação não teria chegado a este nível de gravidade. Temos um governo federal falhando deliberadamente

