Vídeo – Sem distanciamento, duas mulheres brigam em fila de supermercado

Mauro Silva, com informações do Fala Piauí

Em tempos de pandemia onde o isolamento é primordial para evitar proliferação do covid-19 há pessoas que estão é tendo um contato muito próximo e se esquecendo da doença que se espalha pelo mundo. Como é o caso de duas mulheres que entraram em luta corporal na fila de um supermercado nesta quinta-feira (9) em Teresina, no Piauí.

Os clientes do supermercado acompanharam de perto uma luta onde duas mulheres brigavam por um espaço na fila do estabelecimento. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostram a insensatez das clientes.

Conforme as imagens, dois homens que provavelmente são acompanhantes das mulheres tentam apartar as duas para evitar tragédia maior. Logo após, chega duas funcionárias do supermercado que tranquiliza e afastas as duas mulheres. Os nomes das briguentas não foram revelados.

De acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), as pessoas devem ficar a uma distância de pelo menos 1 metro e meio uma das outras, o que não foi respeitado pelas duas senhoras. E casos de aglomeração em filas de bancos, supermercados e outros tipos de estabelecimentos é comum em todo o país, as pessoas já estão se esquecendo do risco do coronavírus.

