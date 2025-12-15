Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Brasil

VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira durante tempestade no RS; região tem alerta para rajadas de vento acima de 90 km/h

15 dezembro 2025 - 16h52Gabrielly Gonzalez, com g1     atualizado em 15/12/2025 às 17h02
Dr Canela

Um temporal, que atinge a Região Metropolitana de Porto Alegre nesta segunda-feira (15), derrubou o monumento que simula a Estátua da Liberdade, que fica em frente à loja Havan de Guaíba.

A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Marcelo Maranata. Ele também informou que não há feridos. 

De acordo com a empresa, "a área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura".

A escultura tem altura total de 35 metros. A parte que apresentou falha corresponde apenas à estátua, que mede 24 metros.

A região tem alerta da Defesa Civil para rajadas de vento acima de 90 km/h. Além disso, há previsão de tempestade para toda a Região Metropolitana. Um alerta severo foi enviado para todos os celulares da região.

O que diz a Havan

"NOTA À IMPRENSA

A Havan informa que a Estátua da Liberdade da megaloja de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira, 15, em decorrência de fortes rajadas de vento que causaram danos e prejuízos em toda região.

Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho, com registro de ventos superiores a 90 km/h.

Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura.

A Estátua da Liberdade possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura. A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020.

A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas."

Veja o vídeo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking
Brasil
Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
Brasil
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Foto: Sindipetro ES/FUP
Brasil
Petroleiros entram em greve cobrando reajuste real e fim de retrocessos
Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil
Brasil
Ultrassom médica de Bolsonaro é autorizada por Moraes após pedido da defesa
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
Política
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
O Agente Secreto é estrelado por Wagner Moura
Brasil
"O Agente Secreto" lidera público entre lançamentos nacionais de 2025
Foguete HANBIT-Nano será lançado no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) no Maranhão
Brasil
Brasil prepara primeiro lançamento comercial de foguete a partir de Alcântara
Médica investigada no caso Benício
Justiça
Caso Benício: Justiça revoga habeas corpus de médica por morte de criança com adrenlina

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí