VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan

Um temporal, que atinge a Região Metropolitana de Porto Alegre nesta segunda-feira (15), derrubou o monumento que simula a Estátua da Liberdade, que fica em frente à loja Havan de Guaíba.

A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Marcelo Maranata. Ele também informou que não há feridos.

De acordo com a empresa, "a área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura".

A escultura tem altura total de 35 metros. A parte que apresentou falha corresponde apenas à estátua, que mede 24 metros.

A região tem alerta da Defesa Civil para rajadas de vento acima de 90 km/h. Além disso, há previsão de tempestade para toda a Região Metropolitana. Um alerta severo foi enviado para todos os celulares da região.

O que diz a Havan

"NOTA À IMPRENSA

A Havan informa que a Estátua da Liberdade da megaloja de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira, 15, em decorrência de fortes rajadas de vento que causaram danos e prejuízos em toda região.

Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho, com registro de ventos superiores a 90 km/h.

Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura.

A Estátua da Liberdade possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura. A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020.

A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas."

Veja o vídeo:

