Vídeo: Trabalhos na COP30 são paralisados após incêndio atingir pavilhão em Belém

atualizado em 20/11/2025 às 14h34

A Conferência do Clima da ONU (COP30) teve suas atividades suspensas na tarde desta quinta-feira (20) depois que um incêndio atingiu o Pavilhão dos Países, localizado na Zona Azul, área mais restrita do evento. A evacuação geral interrompeu negociações que já estavam na fase final, quando delegações ajustam os últimos pontos antes do anúncio dos resultados.

O fogo começou pouco depois das 14h (local), mobilizando equipes de segurança e brigadistas. As chamas foram controladas em cerca de 30 minutos e não houve feridos, segundo a organização. Mesmo assim, todos os participantes presentes na Zona Azul receberam ordem imediata para deixar o local. Muitos precisaram usar as escadas externas para sair do prédio.

O episódio reacende discussões sobre a infraestrutura da COP30. Na primeira semana da conferência, a ONU enviou uma carta oficial ao comitê organizador pedindo reforço na segurança e alertando para falhas que incluíam alagamentos, temperatura elevada nos espaços e risco estrutural. O documento foi assinado por Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC (braço climático das Nações Unidas).

A investigação sobre a causa do incêndio está em andamento, mas a maior conferência climática do mundo segue temporariamente parada enquanto as autoridades avaliam as condições de segurança para retomada das atividades.

