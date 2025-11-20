Menu
Menu Busca quinta, 20 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Brasil

Vídeo: Trabalhos na COP30 são paralisados após incêndio atingir pavilhão em Belém

Muitos precisaram usar as escadas externas para sair do prédio

20 novembro 2025 - 14h22Sarah Chaves, com G1 e Folha     atualizado em 20/11/2025 às 14h34
Bombeiros e agentes isolam área da Blue ZoneBombeiros e agentes isolam área da Blue Zone   (Danilo Verpa/Folhapress)

A Conferência do Clima da ONU (COP30) teve suas atividades suspensas na tarde desta quinta-feira (20) depois que um incêndio atingiu o Pavilhão dos Países, localizado na Zona Azul, área mais restrita do evento. A evacuação geral interrompeu negociações que já estavam na fase final, quando delegações ajustam os últimos pontos antes do anúncio dos resultados.

O fogo começou pouco depois das 14h (local), mobilizando equipes de segurança e brigadistas. As chamas foram controladas em cerca de 30 minutos e não houve feridos, segundo a organização. Mesmo assim, todos os participantes presentes na Zona Azul receberam ordem imediata para deixar o local. Muitos precisaram usar as escadas externas para sair do prédio.

O episódio reacende discussões sobre a infraestrutura da COP30. Na primeira semana da conferência, a ONU enviou uma carta oficial ao comitê organizador pedindo reforço na segurança e alertando para falhas que incluíam alagamentos, temperatura elevada nos espaços e risco estrutural. O documento foi assinado por Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC (braço climático das Nações Unidas).

A investigação sobre a causa do incêndio está em andamento, mas a maior conferência climática do mundo segue temporariamente parada enquanto as autoridades avaliam as condições de segurança para retomada das atividades.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Daniel Lima, diretor-presidente do FGC
Brasil
FGC prevê início dos pagamentos do Master ainda este ano
Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil
Brasil
Homens negros seguem como principais vítimas da violência armada no Brasil, aponta estudo
A divulgação foi antecipada em um dia do previsto
Brasil
Inep divulga gabaritos e cadernos de provas do 2º dia do ENEM
STF Fachada e Estátua da Justiça -
Justiça
STF vai decidir se presos podem publicar livros durante cumprimento de pena
Daniel Vorcaro (Master) e Paulo Henrique (BRB)
Brasil
Operação da PF contra instituições financeiras, prende um e afasta diretores de bancos
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação
O presidente Lula saudou a continuidade da Cúpula Social do G20 e a iniciativa sul-africana
Brasil
Próximo da Cúpula de Líderes, Lula e presidente da África do Sul estreitam agenda bilateral
Um especialista ouvido pelo g1 avaliou que o local oferece um ambiente mais "tranquilo" do que outras unidades prisionais
Brasil
Robinho é transferido para Centro de Ressocialização de Limeira
Luís Roberto Barroso -
Justiça
STF cria níveis de sigilo e dificulta acesso do cidadão a processos; veja documento
Marcha aconteceu em Belém, onde acontece o COP-30
Polícia
Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Polícia
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS