Vídeo: travesti é chicoteada por gravar vídeo tomando cerveja

Brenda Assis, com informações Dentro do Meio

Imagens de uma travesti sendo agredida com o que parece ser um fio grosso e rígido está circulando nas redes sociais. A legenda aponta que o caso ocorreu em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte.

Segundo o site Dentro do Meio, a vítima se chama Lara e aparece no vídeo sendo chamada de “arrombado”. Também é possível ouvir o agressor dizendo que ela “ia aprender a respeitar o crime” e exigindo que ela se desculpe.

Não bastasse a agressão cruel e brutal, choca ver que a vítima está apanhando e tendo que pedir desculpas por ter gravado um vídeo tomando cerveja.

O caso é ainda mais delicado por supostamente envolver uma facção local, mas, já está sendo acompanhado pela ONG Atreva-se e pela Secretaria de Diversidade do RN.

Travesti é chicoteada por homem armado pic.twitter.com/ad9NJNZH4s — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) September 17, 2020

