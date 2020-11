Vídeo: "Um medo? Cair de moto e se ralar", jovem empina com duas novinhas na garupa

Viralizou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (18), um vídeo onde mostra uma tentativa de chamar atenção, que terminou com muitas raladuras corpo. O caso aconteceu no último final de semana, em Congonhas, São Paulo, e ainda está dando o que falar nas redes sociais.

Um homem identificado como Paulo, que estava sentado no bar do Santos, filmou o momento exato em que três pessoas em uma motocicleta, de placa não identificada, caem no meio da rua após fazerem uma manobra, popularmente conhecida como ‘cavalinho de pau’.

Assista ao vídeo clicando aqui.

