Vieira e Rubio estabelecem canal direto de comunicação entre Brasil e EUA

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, decidiram criar um canal direto de contato entre si, nos moldes do que já foi feito entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Para isso, ambos trocaram contatos pessoais durante a reunião realizada nesta quinta-feira (16), em Washington.

A conversa durou pouco mais de uma hora. Inicialmente, os dois estiveram a sós por cerca de 20 minutos, e em seguida participaram de uma reunião ampliada, com a presença de assessores e do representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.

De acordo com fontes ouvidas pela TV Globo, a parte ampliada do encontro teve como foco o comércio bilateral, incluindo os pedidos do Brasil pela revisão das tarifas de 50% impostas por Washington e de sanções a autoridades brasileiras. As equipes também trabalharam na definição de um cronograma de negociações.

Ficou acordado que a primeira reunião técnica entre negociadores dos dois países será realizada nos próximos dias, de forma virtual.

Em nota conjunta divulgada após o encontro, Marco Rubio classificou a conversa como “muito positiva” e reforçou o compromisso de seguir dialogando com o Brasil. Ele e Vieira também concordaram em trabalhar para viabilizar “na primeira oportunidade possível” uma reunião presencial entre os presidentes Lula e Trump.

A reunião ocorreu 10 dias após a conversa telefônica entre Lula e Trump, ocasião em que o presidente americano delegou a Rubio a responsabilidade de conduzir as negociações sobre o tarifaço.

Durante entrevista coletiva após o encontro, o chanceler Mauro Vieira ressaltou o clima de cooperação. “Durante todo o encontro, prevaleceu uma atitude construtiva, voltada aos pontos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia e com boa química, o que foi decidido, sobretudo, no telefonema recente entre os presidentes Lula e Trump”, afirmou.

Ele acrescentou que a reunião com Rubio marca o início de “um processo auspicioso” para reverter as tarifas.

Novo capítulo nas relações

As relações entre Brasil e Estados Unidos enfrentaram uma forte crise em julho, quando Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Em carta enviada a Lula, o presidente americano acusou o Brasil de adotar práticas desleais de comércio e de promover perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A tensão começou a ser amenizada durante um breve encontro entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em 23 de setembro. No dia 6 de outubro, os dois presidentes conversaram por telefone. Na mesma data, Trump declarou que pretende visitar o Brasil em breve, elogiou Lula, a quem chamou de “bom homem”, e afirmou que os dois estão dispostos a avançar em acordos comerciais.

