Viralizou: Socorrista que caiu em paciente diz que escorregou no óleo

O vídeo do socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), caindo sobre um paciente durante atendimento viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. O profissional, identificado como Gustavo Rios, afirmou ao G1 que o incidente foi incomum e aconteceu porque escorregou no fluido de freio.

De acordo com Gustavo, o atendimento aconteceu no dia 12 de maio, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Mas, o vídeo viralizou neste final semana. A cena inusitada já ultrapassou os 3 milhões de visualizações em uma rede social.

“Foi realizado o atendimento, só que no momento de colocar esse paciente na prancha para finalizar, o meu calçado perdeu o contato com o solo e acabei escorregando e caindo em cima dele. O paciente ficou bem, não teve nenhuma lesão. A gente que trabalha na rua vive um nicho muito dinâmico. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar”, explicou.

Com dez anos na área, o profissional explicou que foi a primeira vez que passou por algo do tipo, mas que está lidando bem com as críticas e que vê a queda como um “meme”.

“Foi a primeira vez que caí em cima de um paciente durante um resgate e espero que seja a última, mas sei que essa situação está dentro do que pode ocorrer durante os atendimentos. Já aconteceu comigo de estar em uma cena onde o paciente foi alvejado com uma arma de fogo e a gente ter que largar tudo e sair correndo porque o autor estava no local. Esse tipo de situação ocorre todos os dias com socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros”, contou.

