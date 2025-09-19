Menu
Brasil

Volta ou não? Governo analisa retorno do 'Horário de Verão' no Brasil

No entanto, por ora, a medida não deve ser retomada

19 setembro 2025 - 17h51Brenda Assis
Horário de verão Horário de verão   (Reprodução)

As especulações sobre a possível volta do horário de verão, em novembro deste ano, movimentaram as redes sociais, nos últimos dias. Suspenso desde 2019, o tema é “permanentemente avaliado”, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). No entanto, por ora, a medida não deve ser retomada.

Em nota, a pasta informou que, neste ano, a análise leva em conta os resultados de estudos voltados ao pico de demanda de energia, considerando a influência da geração solar e fotovoltaica.

Segundo o MME, as condições atuais dos reservatórios são favoráveis, “evoluindo dentro da normalidade ao longo do período seco, deixando o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor que no ano passado”.

Reunião confirmou situação normal

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou, em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), realizada no último dia 10, que há pleno atendimento de energia até fevereiro de 2026.

A pasta ressaltou, ainda, que o CMSE mantém o monitoramento constante do sistema elétrico e fornece informações atualizadas para subsidiar uma decisão final sobre a volta ou não do horário de verão.

