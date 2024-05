Volume de rios voltam a subir no RS e governo estadual emite alerta

No Rio Grande do Sul, o nível do Rio Taquari, que já havia superado a cota de inundação na noite deste sábado (11), subiu ainda mais no início da tarde deste domingo (12), Dia das Mães.

No município de Lajeado, a altura do Taquari subiu meio metro em uma hora. O nível chegou a 23,4 metros. A Prefeitura emitiu um alerta com previsão de que o rio chegue a 29 metros. As águas também atingem outras cidades, como Taquari e Encantado, que estão com as ruas alagadas

Na cidade de Estrela, o rio Taquari também superou os 20 metros. O nível chegou a 23,17 metros. A altura de inundação no município é de 19 metros. Segundo o Serviço Geológico Brasileiro (SGB), em 24 horas, a alta foi de 4,97 metros.

O Rio Caí também voltou a ultrapassar a cota de inundação durante a madrugada de hoje. Desde às 17 h de sábado até às 13h (horário local) deste domingo, o nível do rio subiu mais de quatro metros.

A altura da água está em 14,37 metros. A cota de inundação do rio é de 10,5 metros

O governo estadual emitiu um alerta de risco de inundação este domingo. Em um vídeo divulgado na noite de ontem, o governador Eduardo Leite (PSDB) alertou os moradores dos municípios sob risco.

A Defesa Civil diz que choveu 120 milímetros nas regiões dos vales dos rios nas últimas 24 horas. Em função dessas chuvas, há tendência de novas altas no Guaíba, com expectativa do nível voltar a ficar acima de cinco metros. Também há registros de inundações no Rio Uruguai, na fronteira do Brasil com o país vizinho.

As cheias dos rios Caí e Taquari foram os primeiros sinais das enchentes que atingiriam todo o Rio Grande do Sul. Os volumes de água deles começaram a subir no final de abril, após fortes chuvas atingirem várias cidades da região.

