Yudi perde avó para o coronavírus e lamenta nas redes sociais

Yudi Tamashiro, ex-apresentador do Bom Dia & Cia, do SBT, revelou que sua avó, 85 anos, morreu por coronavírus. Ele faz um apelo para que as pessoas se cuidem.

Nas redes sociais, ele falou sobre a dificuldade de lidar com a doença e pede para que as pessoas se cuidem e fala sobre a preocupação com os pais e diz que já superou.

“Eu já chorei muito, já sofri e agora to forte”, disse Yudi.

Veja o vídeo:

