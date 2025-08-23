Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Zambelli 'ganha' segunda condenação e deve cumprir mais de 15 anos de prisão

A deputada federal, que teve o mandato cassado, também foi condenada a pagar uma multa de R$ 2 milhões e pode ficar inelegível

23 agosto 2025 - 08h52Sarah Chaves
Carla Zambelli foi condenada à prisão pelo STF Carla Zambelli foi condenada à prisão pelo STF   (Lula Marques/Agência Brasil )

Na sexta-feira (22), a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada pelo STF a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma, em um episódio ocorrido às vésperas das eleições de 2022, em São Paulo.

A decisão foi tomada por 9 votos a 2 no plenário virtual do STF. A defesa da deputada ainda pode recorrer.

Em maio deste ano, Zambelli já havia sido condenada a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde falsificou documentos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Com a soma das penas, a deputada acumula mais de 15 anos de prisão.

Além das penas, a primeira condenação também resultou na perda do mandato de Zambelli e uma multa de R$ 2 milhões. Atualmente, ela está presa na Itália, aguardando o processo de extradição para o Brasil. A segunda condenação pode comprometer sua trajetória política, pois pode torná-la inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado federal Beto Pereira no 24&ordm; Fórum Empresarial Lide
Brasil
Beto Pereira aborda desafios energéticos no 24º Fórum Empresarial Lide
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula cobra efetivação de acordos climáticos durante cúpula em Bogotá
Congresso Nacional
Brasil
CRE aprova acordo para eliminar dupla tributação entre Brasil e Colômbia
Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial
Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro
Brasil
Carlos Bolsonaro se manifesta após relatório da PF revelar transações milionárias do pai
Interna com bebê - Foto: G.Dettmar/Ag.CNJ
Justiça
Pena pode ser reduzida para mãe que cuida de bebê no presídio, determina STJ
Imagem Ilustrativa
Brasil
Alimentos brasileiros que seriam exportados irão para as Forças Armadas, hospitais e escolas
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande