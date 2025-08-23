Zambelli 'ganha' segunda condenação e deve cumprir mais de 15 anos de prisão

Na sexta-feira (22), a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada pelo STF a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma, em um episódio ocorrido às vésperas das eleições de 2022, em São Paulo.

A decisão foi tomada por 9 votos a 2 no plenário virtual do STF. A defesa da deputada ainda pode recorrer.

Em maio deste ano, Zambelli já havia sido condenada a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde falsificou documentos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Com a soma das penas, a deputada acumula mais de 15 anos de prisão.

Além das penas, a primeira condenação também resultou na perda do mandato de Zambelli e uma multa de R$ 2 milhões. Atualmente, ela está presa na Itália, aguardando o processo de extradição para o Brasil. A segunda condenação pode comprometer sua trajetória política, pois pode torná-la inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

