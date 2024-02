11 a 20 de janeiro: Veja se você foi multado neste período

Na edição suplementar do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta segunda-feira (5), a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) tornou pública a lista de multas registradas no período de 11 a 20 de janeiro de 2024, em vias da Capital.

Vale ressaltar que os proprietários dos veículos autuados têm um prazo de 30 dias, contados a partir da publicação das notificações, para apresentar defesa ou informar o condutor infrator. Esta lista é divulgada quando o condutor não foi identificado no momento da autuação, sendo necessário inserir a numeração da placa do veículo.

Dentre as infrações registradas no Código de Trânsito Brasileiro, destacam-se atos como avanço de sinal vermelho, transitar em velocidade superior à máxima permitida da via e executar operação de retorno em locais proibidos, entre outras.

Para conferir a lista completa de multas, clique aqui. Em um computador, selecione as teclas 'Ctrl' + 'F' e digite a placa do veículo em 'buscar', no canto superior direito da tela.

Os proprietários dos veículos autuados podem apresentar suas defesas por meio deste site.

