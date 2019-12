14 de julho recebe atrações musicais neste domingo

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A 14 de Julho recebe shows de rock, blues e apresentação de dança, neste domingo (15).

O evento acontece das 14h às 20h e faz parte de mais uma edição do Reviva Cultural. A programação é para toda família e ocorre entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

Quem animarà o público são as musicistas Renata Siqueira e Carol Hanna, do “Olhos de Gaya”. Elas preparam um repertório mais eclético, que vai da Música Popular Brasileira (MPB) ao forró, do samba ao regional.

Sobe ao palco também a banda de rock “On The Road”, formada por Rafael Barros, Alex Kundera e Ricardo Miranda, responsáveis por reproduzir os hits mais clássicos do estilo. Quem gosta de ouvir aquele solo de guitarra vai curtir muito o show.

O projeto “Coquetel Blue” garante o espaço do blues na programação. O público ainda vai prestigiar a apresentação que a Cia. Dançurbana preparou, com a coreografia “Style” para a rua.

