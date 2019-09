197 Anos da Independência, tradicional desfile acontece amanhã

Esta marcado para amanha o tradicional desfile de 7 de setembro, a solenidade terá inicio as 8h45, no cruzamento das ruas 13 de Maio e Av Afonso Pena com a cerimônia de abertura.

Logo após, será dado início o desfile cívico-militar que contará com a participação de instituições, escolas, associações e militares do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e Órgãos de Segurança Pública.

Desfilam ainda, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e representantes das Organizações Militares do CMO, totalizando mais de 4 mil militares.

Lembrando que a Prefeitura de Campo Grande interditará a partir das 19h de hoje (6) a avenida Afonso Pena, entre a Calógeras e a Rui Barbosa.

O trecho ficará fechado para o trânsito até às 18h do dia seguinte.

Para quem está indo em direção ao parque dos poderes, a recomendação é seguir pela avenida Calógeras e avenida Fernando Correa da Costa, no sentido contrário, pegar rua Pedro Celestino, Rua Calarge, avenida Fábio Zahram e rua João Rosa Pires.

No sábado (7), das 5h às 13h, a rua 13 de Maio ficará interditada entre a rua Eça de Queiroz e a avenida Mato Grosso, e também a avenida Mato Grosso em ambos os sentidos entre a Calógeras e a Rui Barbosa também.

A rua 13 de Maio será fechada entre a Mato Grosso e a Fernando Correa da Costa e a Fernando Correa da Costa entre a rui Barbosa e a Calógeras, no sentido Horto Florestal.

