Cidade

3º Festival do Sorvete começa neste sábado com promoções e nostalgia

Evento é realizado pela Cacimba entre os dias 20 de setembro a 12 de outubro, celebrando os 45 anos da marca

19 setembro 2025 - 17h10Taynara Menezes
Evento reunirá clássicos da sorveteria Evento reunirá clássicos da sorveteria   (Foto: Divulgação )

O 3º Festival do Sorvete da Cacimba começa neste sábado (20) e segue até o dia 12 de outubro. Em comemoração aos 45 anos de história da marca, o evento promete uma viagem nostálgica para os amantes de sorvete e de boas memórias, com promoções especiais em datas marcantes, decoração retrô, e até uma exposição fotográfica.

Criado pela própria Cacimba Sorvetes e Pizzaria, o Festival do Sorvete se tornou um marco para Campo Grande, reafirmando a tradição da marca e seu compromisso com a inovação.

A cada edição, o evento se consolida como um ponto de encontro para gerações, oferecendo não só delícias geladas, mas também um ambiente que resgata o melhor do passado da cidade e da própria sorveteria.

Entre as promoções mais aguardadas, estão ofertas imperdíveis em clássicos como o banana split, casquinha e o famoso milkshake, além de preços especiais em taças e pizzas para celebrar o aniversário da Cacimba.

A programação também inclui um Dia das Crianças especial, com atividades voltadas para a diversão da criançada.

Confira a programação completa e as promoções:

20/09 – Abertura oficial: Banana Split 50% OFF

23/09 – Terça-feira promocional: Casquinha por R$ 5,00

27/09 – Sábado nostálgico: Promoção do clássico “Colegial” com 50% OFF

04/10 – Milkshake 50% OFF

08/10 – Bday Cacimba: Taças clássicas e pizzas com preços especiais, música ao vivo e reencontro com clientes

12/10 – Dia das Crianças especial: Diversão garantida para os pequenos

O evento acontece na Cacimba Sorvetes e Pizzaria, localizada na Av. Eduardo Elias Zahran, 1668, com entrada gratuita. 

