45 polos de oficinas esportivas voltam a funcionar

A partir desta terça-feira (6), a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) retoma as oficinas esportivas e de lazer em mais 37 locais, todos seguindo as medidas de biossegurança.



No dia 16 de setembro oito polos de atividades esportivas foram liberados e agora, dos 70 locais onde a Prefeitura oferecia atividades antes da pandemia, 45 polos voltaram a funcionar. Os professores receberam na última sexta-feira (2), orientações para manter a segurança e além do distanciamento entre os participantes, foi reforçado o não compartilhamento de materiais.

Todos os locais retornam com os grupos de participantes já cadastrados respeitando o limite de 50% do número de vagas. Além disso, a Funesp mantém as videoaulas com sugestões de exercícios em casa, disponíveis no www.youtube.com/funespcg.

Hoje na União dos Veteranos da Marinha (Uvemb), localizado no do Jardim Imá, teve caminhada orientada às 6h, treinamento funcional às 7h e alongamento às 8h.

· Praça Paulo Coelho Machado (Associação de Moradores)

· Centro Comunitário Campo Nobre

· Projeto Coruja

· Praça do Bairro Pioneiros

· Praça do Parati

· Praça Mario José Mendonça (Praça Jockey Club)

· 1º Grupamento Bombeiros

· ACIESP – Associação de Capacitação de Economia Solidária do Povo

· Centro Social Madre Maria Hubert

· Associação de Moradores do Jardim Bonança

· Praça Brasilina de Aguiar (Associação de Moradores do Caiçara)

· Associação de Moradores do Parque Residencial União I e II

· Praça Bonança

· Praça Angel Antônio Cáceres

· ACA – Associação dos Amigos da Criança e do Adolescente

· Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Mata do Jacinto

· Associação de Moradores do Conjunto Estrela do Sul

· Praça Prof. José Barbosa Rodrigues – Estrela do Sul

· Praça da Vila Margarida

· SEGES – Secretaria Municipal de Gestão

· Praça Itanhangá

· Mirante do Aeroporto

· Praça do Jardim Carioca

· Praça Recanto dos Pássaros

· Praça Ramão de Souza Gomes (Praça do Zé Pereira)

· Jardim Petrópolis (Clube de Mães)

· Praça das Begônias

· UVEMB – MS – União dos Veteranos da Marinha do Brasil – MS

· Campo Futebol SISEP

· Praça do Peixe

· Lagoa Itatiaia

· Praça dos Amigos Vaguinho e Dalila

· AMAPE - Associação de Moradores Mª Aparecida Pedrossian

· Centro Comunitário Recanto dos Rouxinóis (Associação de Moradores)

· Associação de Moradores José Abrão

· Associação de Moradores da Coophasul

· Distrito de Anhanduí

Deixe seu Comentário

Leia Também