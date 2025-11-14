Menu
sexta, 14 de novembro de 2025
5º Festival do Japão começa nesta sexta no Bosque Expo

O evento reúne atrações artísticas, oficinas, gastronomia típica e mais de 20 restaurantes

14 novembro 2025 - 11h10Sarah Chaves
Foto: Festival do Japão em Mato Grosso do Sul Foto: Festival do Japão em Mato Grosso do Sul  

O 5º Festival do Japão de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira (14), no Bosque Expo, em Campo Grande, trazendo um fim de semana inteiro dedicado à celebração da cultura nipônica. Considerado um dos principais eventos culturais do Estado, o festival valoriza as tradições da terceira maior colônia de imigrantes japoneses do Brasil, unindo música, dança, artes marciais, oficinas e uma ampla praça gastronômica.

A programação que funciona das 11h às 22h nos três dias, abre com apresentações musicais e de dança tradicional, como o Coral da AECNB, o Grupo Fujinkai, a Academia Gushiken e a cantora Kaori Jokura, além de atividades queridas pelo público jovem, como o concurso de karaokê anime e o desfile de cosplay. No palco, ainda sobem artistas como Rafael Yassunaga, Hollyart, Roberto Uehara e grupos de taiko como Raiden Daiko e Ryukyu Koku Matsuri Daiko, que encerram a noite embalados pela premição da Samurai Run.

No sábado (15), a programação segue desde o fim da manhã com atrações para todas as idades. O Grupo Sakura volta ao palco com números infantis, seguido por apresentações de percussão do Kariyushi Eisa Daiko, danças do Anime Freestyle, artes marciais com aikido e demonstrações tradicionais como o buyô, conduzido por Keiko Kojima. A noite reúne ainda cantores como Sayuri Hirata, Roberto Uehara e o show de abertura oficial do festival, com Isadora Kataoka e convidados, antes do concurso Miss Nikkey.

O domingo (16) encerra o festival com uma maratona cultural que começa cedo: campeonato infantil de judô, apresentações musicais, demonstrações de kenjutsu, karatê e aikido, além de novos shows de taiko e performances artísticas. O Anime Freestyle retorna ao palco antes do tradicional Matsuri Dance, que fecha a programação.

Além dos palcos, o público poderá participar de oficinas temáticas. Entre elas, a cerimônia do chá, comandada por Sayuri Yamashita e Milan Nogai; oficinas sobre a essência do sushi com o chef Igor Suzukawa; demonstrações de edomae sushi com Suzukawa e Willian Utida; preparo de doces orientais; e receitas que mesclam ingredientes regionais, como o pintado com missô ou o karaague de pacu da chef Telma Shimizu.

A praça de alimentação reúne mais de 20 restaurantes e mais de 40 pratos típicos, oferecendo desde sushi, tempurá e yakisoba até sobremesas como wagashi e preparos que combinam sabores japoneses e sul-mato-grossenses. 

Confira a programação completa e critérios para as inscrições nas oficinas no link.

