93% dos usuários aprovam atendimento de otorrinolaringologia da Cassems

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

93% dos usuários avaliaram o atendimento de otorrinolaringologia da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) como bom ou ótimo em pesquisa encomendada pela própria Cassems e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado com os usuários de Campo Grande.

A pesquisa foi realizada entre 4 e 6 de setembro e o estudo foi feito com entrevistas por telefone e presencial in loco por meio da coleta de dados de natureza quantitativa. 73% dos beneficiários responderam que o atendimento melhorou e 70% afirmaram que a qualidade dos exames também melhorou.

“Os beneficiários Cassems podem esperar, como sempre, em todos os serviços que implantamos, muita qualidade, muita dedicação, profissionais altamente capacitados, qualificados para oferecer o melhor atendimento em Otorrinolaringologia, porque com certeza nós queremos sempre o melhor atendimento, o mais humanizado, para que a gente possa sempre os melhores resultados esperados quando precisarmos de um atendimento nessa especialidade. Os profissionais contratados têm o melhor preparo, a maior qualificação para que a gente consiga os melhores resultados”, segundo Ricardo Ayache, presidente da Cassems.

