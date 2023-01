A um mês das aulas, Governo de MS garante uniformes e kits escolares

Faltando apenas um mês para o início das aulas, o Governo do Estado garantiu que os alunos recebam novos uniformes e kits escolares assim que retornarem das férias. O início do ano letivo está previsto para o dia 23 de fevereiro.

Contratos firmados com fornecedores garantem a entrega de 486 mil uniformes e 192 mil kits escolares com diversos itens. O investimento feito pelo governo é de R$ 20,3 milhões. "A educação é fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul", diz o governador Eduardo Riedel.

O investimento em uniformes chega a casa dos R$ 11,3 milhões, referentes a 364.012 camisetas e 90 mil bermudas, sendo que cada estudante da Rede Estadual de Ensino terá direito a duas camisetas. Os que estão nos anos finais do Ensino Fundamental receberão também uma bermuda.

Quanto aos estudantes das escolas cívico-militares, cada um deles terá direito a receber dois conjuntos especiais, compostos por jogo de agasalho (jaqueta e calça), além das duas camisetas e uma bermuda dos alunos da modalidade tradicional.

"É fundamental que nossos estudantes recebam os materiais já no início do ano letivo. Para isso, demos início à logística de entrega com a distribuição dos kits e uniformes escolares para toda a Rede Estadual de Ensino. Estamos trabalhando para que eles contem com os itens já nas primeiras semanas de aula, entre o final de fevereiro e início de março", revela o secretário de Educação, Helio Daher, que é professor.

Houve investimento de R$ 8,9 milhões para a compra de 192 mil kits escolares, divididos em três tipos: o primeiro é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental I, que vai do 1º ao 5º ano. Já o segundo grupo conta com alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), enquanto o terceiro se refere aos estudantes do Ensino Médio.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também