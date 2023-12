'A vida é trem bala parceiro': Ana Vilela participará de show na Cidade do Natal

A Cidade do Natal, localizada na Vila Morena, receberá na sexta-feira (15), o show do cantor campo-grandense Jonavo com participação especial da cantora Ana Vilela.

O show começa a partir das 19h, com uma mistura de pop, rock e folk do cantor e compositor Jonavo. Ele tem como convidada a cantora Ana Vilela, conhecida pelo sucesso “Trem Bala”.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas. O espaço contará com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que já confirmaram presença nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia – Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D’Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A programação do Natal deste ano conta novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

