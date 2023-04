'Você cumpriu sua passagem aqui': familiares choram a partida de Rafael na Capital

Amigos e familiares ainda estão tentando aceitar a morte de Rafael Bruno Epifanio Alves, de 33 anos, assassinado com vários disparos na noite deste domingo (9), no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Lembrado com carinho, 'Oitavo Anjo do PCC' recebeu muitas mensagens de despedidas ao longo da manhã desta segunda-feira (10).

A irmã do homem foi uma das pessoas que escreveu a homenagem nas redes sociais. Faz isso comigo não, você prometeu sempre estar ao meu lado, porque me deixou".

Em outras mensagens, a prima de Rafael aproveitou para dizer que ele cumpriu seu dever enquanto estava vivo e que a partida deixará um enorme vazio nas pessoas.

"Descansa meu primo, tu era um cara massa, você cumpriu sua passagem aqui, hoje é com muito pesar que nos despedimos de você meu amado primo. Sua partida nos deixará uma dor enorme, esteja em paz onde estiver moleque doido, descansa gurizão", disse a familiar.

Um amigo também ficou bastante chateada com a notícia recebida. "Não estou acreditando até agora que fizeram isso com você, oitavo anjo. Que Deus te ampara no seus braços, meu amigo. Meus sentimentos para sua família, moleque guerreiro".

Outra amiga preferiu dizer que o céu está em festa com a sua chegada, logo após o ocorrido e lamentou bastante a perda do amigo. "O céu está em festa por receber um anjo para ficar à direita de Deus, deixou um grande legado e amizade aqui na terra".

Execução - Conhecido como 'Oitavo anjo do PCC', Rafael ainda tentou fugir do seu algoz, mas foi alcançado - a suspeita é que o pistoleiro estivesse em uma motocicleta - e recebeu vários disparos, caindo ao chão em frente a um estabelecimento comercial, segundo consta no boletim de ocorrência.

A Polícia Civil ainda tenta identificar se foi apenas uma pessoa ou demais suspeitos participaram do crime. No local onde a vítima foi morta, existe câmera de segurança que a polícia deve pedir para analisar e tentar identificar a autoria.

A Perícia Científica esteve no local e encontrou 18 cápsulas de calibre 9 milímetros, além de uma munição intacta.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também