AACC-MS pede doação de leite para as crianças; saiba como ajudar

A AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul) pede ajuda para aumentar o estoque de leite de caixinha. Não há especificações quanto a marca do leite.

A entidade existe desde 1998 em Campo Grande, e oferece serviços gratuitos para crianças e adolescentes que lutam contra o câncer de todo o Estado.

Para doar, basta levar o leite na sede da AACC-MS, localizada na Avenida Ernesto Geisel, 3.475. Mais informações podem ser obtidas pelo número (67) 3222-8000 WhatsApp.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também