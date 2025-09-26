Menu
AACC/MS amplia campanha de doação com ponto de coleta no Pátio do Centro

Os itens doados são destinados diretamente aos pacientes assistidos ou vendidos no bazar fixo e feirões da instituição

26 setembro 2025 - 09h36Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) está recebendo doações de roupas, calçados e acessórios em bom estado. Para facilitar o acesso, dois novos pontos de coleta da campanha "Desapego Solidário" foram instalados no  Pátio Central, no centro de Campo Grande.

As caixas estão localizadas no primeiro andar: uma em frente às Casas Bahia e outra em frente à loja Pitanga Morena. O endereço é Rua Marechal Rondon, 1380, Centro. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, das 8h às 20h.

Os itens são destinados diretamente aos pacientes assistidos ou vendidos no bazar fixo e feirões da instituição. A renda obtida é utilizada na manutenção da Casa de Apoio.

A coordenadora de voluntariado da AACC/MS, Ana Paim, explica que as doações contribuem com o funcionamento da Casa de Apoio, que oferece atendimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

A instituição atende pacientes de 0 a 19 anos, de diversas regiões do estado e também de países vizinhos. O serviço inclui hospedagem, transporte para exames e internações, alimentação e acompanhamento multiprofissional com equipes de enfermagem, nutrição, psicologia e atividades pedagógicas. O custo mensal é de cerca de R$ 315 mil. A AACC/MS depende de doações para manter os serviços.

A sede da AACC/MS continua recebendo doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo Wesley Santos, gerente de marketing do shopping, a iniciativa busca ampliar a participação da comunidade na campanha por meio da parceria com a AACC/MS. "Com a campanha Desapego Solidário, em parceria com a AACC/MS, reforçamos nosso compromisso em estar próximos da comunidade. Convidamos todos os nossos clientes e lojistas a participarem dessa corrente do bem”, destacou.

