Abandonado pelos pais, filhote de tamanduá, gambá e coruja são resgatados

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande foi acionada por um morador do bairro Jardim Anache, para recolher um filhote de tamanduá-bandeira nesta segunda-feira (10). De acordo com o morador, o animal apareceu andando pela calçada de sua residência e teria saído de uma área de vegetação incendiada nas proximidades. Provavelmente a mãe abandonara o filhote na fuga para escapar do incêndio.

Conforme a PMA, no bairro Monte Castelo um filhote de coruja que apareceu em uma residência e não conseguia voar, foi recolhido. O animal não tinha nenhum ferimento visível. Já no bairro Cidade Jardim, um morador de 63 anos acionou os policiais para capturar um gambá que apareceu em sua residência.

Os animais foram capturados e encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

