Cidade

Abertas as inscrições para novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande

Cadastro online já está disponível para ensino fundamental e EMEIs; prazo para confirmação presencial vai até 30 de janeiro

21 janeiro 2026 - 15h51Taynara Menezes    atualizado em 21/01/2026 às 16h07
O cadastro é destinado a novos estudantes e a alunos que perderam o prazo de rematrículaO cadastro é destinado a novos estudantes e a alunos que perderam o prazo de rematrícula   (Foto: Divulgação )

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande para o ano letivo de 2026. O processo deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial: matricula.campogrande.ms.gov.br.

O cadastro é destinado a novos estudantes e a alunos que perderam o prazo de rematrícula. É necessário preencher corretamente os dados e informar um e-mail válido, que será usado para envio de protocolos e notificações sobre a designação do aluno.

A matrícula só é efetivada com a apresentação de documentos na unidade escolar indicada, incluindo originais e cópias de documentos pessoais, comprovante de residência e, para alunos a partir do 1º ano, comprovante de escolaridade anterior. O atendimento presencial nas secretarias escolares ocorre até as 13h.

Para crianças de até cinco anos, as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) oferecem mais de 5.700 vagas. A inscrição online representa apenas a primeira etapa; o prazo para efetivar a matrícula presencial na unidade indicada vai até 30 de janeiro de 2026. Quem não comparecer terá a vaga destinada a candidatos da lista de espera.

Todas as comunicações oficiais ocorrem apenas por e-mail e pelo portal de matrícula. Responsáveis que precisarem de suporte podem entrar em contato pelo 0800 615 1515 ou presencialmente na sede da Secretaria de Educação.

O portal matricula.campogrande.ms.gov.br é o meio mais rápido para garantir a vaga e o acesso à Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

