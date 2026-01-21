Abertas as inscrições para novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande para o ano letivo de 2026. O processo deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial: matricula.campogrande.ms.gov.br.

O cadastro é destinado a novos estudantes e a alunos que perderam o prazo de rematrícula. É necessário preencher corretamente os dados e informar um e-mail válido, que será usado para envio de protocolos e notificações sobre a designação do aluno.

A matrícula só é efetivada com a apresentação de documentos na unidade escolar indicada, incluindo originais e cópias de documentos pessoais, comprovante de residência e, para alunos a partir do 1º ano, comprovante de escolaridade anterior. O atendimento presencial nas secretarias escolares ocorre até as 13h.

Para crianças de até cinco anos, as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) oferecem mais de 5.700 vagas. A inscrição online representa apenas a primeira etapa; o prazo para efetivar a matrícula presencial na unidade indicada vai até 30 de janeiro de 2026. Quem não comparecer terá a vaga destinada a candidatos da lista de espera.

Todas as comunicações oficiais ocorrem apenas por e-mail e pelo portal de matrícula. Responsáveis que precisarem de suporte podem entrar em contato pelo 0800 615 1515 ou presencialmente na sede da Secretaria de Educação.

O portal matricula.campogrande.ms.gov.br é o meio mais rápido para garantir a vaga e o acesso à Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

