Abertura de academias só será definida na próxima semana

As academias de ginástica, não abrirão nesta quinta-feira (9), e nem na próxima segunda-feira (13), disse o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) Eduardo Costa neste momento ao JD1 Notícias.



Segundo Eduardo as academias têm particularidades que exigirão um estudo mais aprimorado para que sejam mantidas as regras de segurança exigidas para controle da pandemia.



Com isso novas reuniões terão que acontecer para que a questão seja resolvida com respeito as precauções de natureza sanitária.



