ABRAPEC entrega mantas de inverno à pessoas com câncer na Capital

A unidade da ABRAPEC em Campo Grande promoveu mais uma edição da sua tradicional festa caipira, voltada para pessoas em tratamento do câncer, reunindo assistidos, cuidadores e familiares em um ambiente acolhedor e especialmente decorado pela equipe técnica da associação.

A festa contou com sorteios de brindes, música animada, doação de roupas e entrega das mantas de inverno adquiridas por meio da Campanha de Inverno – Aqueça o Corpo e o Coração, que tem como objetivo principal levar conforto e acolhimento aos pacientes atendidos pela instituição.

São parceiros da instituição a Padaria Salomão e Supermercado do Produtor, que contribuíram para o sucesso da celebração.

"Nada disso seria possível sem o apoio e a confiança de todos que acreditam na missão da ABRAPEC: oferecer dignidade, cuidado e carinho a quem mais precisa", agradeceu a diretora da ABRAPEC.

