Abre e fecha: Confira o que funciona no aniversário de Campo Grande

Nesta segunda-feira (26), Campo Grande celebra seu 125º aniversário, que acarretará em várias mudanças nos horários de funcionamento dos serviços públicos, comércio e saúde. Confira como ficará:

Shoppings

Shopping Campo Grande: 10h às 22h

Shopping Norte Sul Plaza: 10h às 22h

Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 22h

Pátio Central Shopping: 9h às 16h

Supermercados

Funcionamento normal

Mercadão Municipal

6h30 às 12h

Camelódromo

Fechado; reabre na terça-feira (27)

Feira Central

Fechada

Parque das Nações Indígenas

6h às 22h

Comércio

Lojas abertas normalmente, conforme autorização da CDL-CG

Saúde

UPAs e CRSs: Funcionamento normal

USF Tiradentes: 07h às 16h45, com plantão de vacinação

Bancos

Fechados; reabrem na terça-feira

Correios

Fechados

Segurança

Depac-Centro

Depac-Cepol

Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher)

4º DP

Detran-MS

Sem atendimento ao público

